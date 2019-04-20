В Белоруссии заявили об ухудшении качества нефти из России

В концерне "Белнефтехим" рассказали о "резком ухудшении качества" поступающей по нефтепроводу российской нефти. Об этом сообщает БелТА.

По словам пресс-секретаря компании Марины Костюченко, из России якобы "поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту".

Отмечается, что речь идёт об экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба".

Как уточняется, белорусская сторона "запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" для урегулирования ситуации".

Также Костюченко добавила, что специалисты концерна уже оценивают уровень ущерба.

При этом, как сообщает ТАСС, в "Транснефти" заявили о намерении устранить проблемы с качеством нефти для Белоруссии к 22 или 23 апреля.