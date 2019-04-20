Саакашвили: Порошенко выглядел "жалко" на дебатах с Зеленским

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на дебатах, прошедших в Киеве, действующий президент выглядел "жалко" по сравнению со своим оппонентом — шоуменом Владимиром Зеленским.

— Не хочу сказать, что Зеленский выиграл дебаты. Думаю, что Порошенко проиграл, он сам себя разгромил. Но Порошенко проиграл не только сегодня, где он выглядел жалко, — пояснил Саакашвили в интервью телеканалу "Макси-ТВ".

Он отметил, что люди Зеленского хорошо знают действующего президента Украины и то, как Порошенко сравнивает себя с известным политиком Уинстоном Черчиллем.

— Черчилль, наверное, в гробу переворачивается, — заключил Саакашвили.

Также экс-президент Грузии добавил, что после второго тура президентских выборов, намеченного на 21 апреля, система лидера Незалежной будет пытаться "создать хаос" в стране.

Также, отвечая на вопрос, будет ли он сотрудничать с Владимиром Зеленским, если тот предложит ему должность, Саакашвили заявил о готовности оказать помощь Украине.

— Я обязательно приеду в Киев, который считаю своим домом. Я хочу помочь Украине встать на ноги, — заключил Саакашвили.

Напомним, дебаты между действующим лидером Украины Петром Порошенко и кандидатом на пост президента Владимиром Зеленским прошли 19 апреля в НСК "Олимпийский". На мероприятие пришло 22 тысячи человек.

Второй тур президентских выборов пройдёт 21 апреля 2019 года.