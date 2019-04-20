Порошенко обсудил с Помпео угрозу ренационализации "Приватбанка"

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе телефонных переговоров с госсекретарём США Майком Помпео обсудил угрозу ренационализации "Приватбанка" и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы Незалежной.

Отмечается, что Помпео также поздравил украинского лидера со "свободными конкурентными и демократическими выборами" и пожелал ему удачи в следующем туре.

Кроме того, госсекретарь США пообещал оказывать поддержку Киеву.

— Государственный секретарь США заверил в том, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления её суверенитета и территориальной целостности, — говорится в сообщении.

Как писал Лайф, Порошенко пожаловался Помпео на слова своего оппонента Владимира Зеленского, сказанные им во время дебатов 19 апреля.

Напомним, в 2016 году власти Незалежной заявили, что "Приватбанк" переходит в собственность государства. Олигарх Игорь Коломойский, владевший больше 40 процентами акций, поначалу не возражал, но позже обратился в суд. В итоге 18 апреля 2019 года бизнесмен выиграл дело — национализацию признали незаконной.