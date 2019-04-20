Футболисты "Монако" и ПСЖ сыграют в форме с символикой Нотр-Дама

Также на матч были приглашены 500 спасателей, участвовавших в тушении пожара в соборе Парижской Богоматери. Двое из них сделают символический первый удар по мячу.

Клубы "Монако" и ПСЖ приняли решение сыграть 33-й тур французской Лиги 1 в специальных майках с нашивками в поддержку Нотр-Дама, пострадавшего в результате пожара.

На форме монегасков появятся изображения святой Девоты, покровительницы княжества Монако, а также собора Парижской Богоматери, пишет официальный аккаунт ФК в "Твиттере".

Издание L'Equipe, в свою очередь, сообщает, что парижане также обзаведутся футболками с соответствующей символикой: спереди их украсит католический храм, а на обороте вместо имени игрока будет значиться надпись "Нотр-Дам".

После встречи двух команд футболки "Монако" будут переданы епархии княжества и выставлены на продажу. Собранные средства пойдут на реконструкцию собора.

Матч ПСЖ — "Монако" пройдёт 21 апреля в Париже на стадионе "Парк де Пренс" в 22:00 (мск).

Как сообщает пресс-служба ПСЖ, первый символический удар по мячу нанесут двое членов Парижской пожарной бригады. Также было направлено 500 приглашений спасателям, участвовавшим в тушении пламени, охватившего собор Парижской Богоматери 15 апреля.