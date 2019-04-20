Савченко заявила, что Зеленский поставил Порошенко на колени

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в ходе прошедших дебатов поставил на колени действующего лидера Незалежной Петра Порошенко. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
По её словам, шоумен показал оппоненту "как быть человеком".
— Государственный гимн из уст Петра и Марины Порошенко прозвучал, как похоронный марш, — подытожила Савченко.
Как писал Лайф, ранее Надежда Савченко рассказала о намерении проголосовать за Зеленского в следующем туре выборов.
Напомним, 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский" прошли дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Он подчеркнул, что ему не стыдно за пять лет на посту президента страны. В ответ оппонент Порошенко Зеленский отметил, что украинский лидер украл эти годы у украинского народа.
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