Савченко заявила, что Зеленский поставил Порошенко на колени

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Савченко заявила, что Зеленский поставил Порошенко на колени

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Фото: ©Facebook/ Надія Савченко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в ходе прошедших дебатов поставил на колени действующего лидера Незалежной Петра Порошенко. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По её словам, шоумен показал оппоненту "как быть человеком".

Государственный гимн из уст Петра и Марины Порошенко прозвучал, как похоронный марш, — подытожила Савченко.

Как писал Лайф, ранее Надежда Савченко рассказала о намерении проголосовать за Зеленского в следующем туре выборов.

Напомним, 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский" прошли дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Он подчеркнул, что ему не стыдно за пять лет на посту президента страны. В ответ оппонент Порошенко Зеленский отметил, что украинский лидер украл эти годы у украинского народа.

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