Медведев принял участие в награждении игроков ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

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Медведев принял участие в награждении игроков ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присутствовал на матче ЦСКА — "Авангард" и после финальной сирены принял участие в церемонии награждения победителей. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Медведев вручил главный трофей лиги и золотые медали хоккеистам армейского клуба.

Напомним, ЦСКА выиграл финальную серию со счётом 4:0 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал причины успеха армейцев.

Также Лайф опубликовал видео из чемпионской раздевалки.

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