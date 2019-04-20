Медведев принял участие в награждении игроков ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присутствовал на матче ЦСКА — "Авангард" и после финальной сирены принял участие в церемонии награждения победителей. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
Медведев вручил главный трофей лиги и золотые медали хоккеистам армейского клуба.
Напомним, ЦСКА выиграл финальную серию со счётом 4:0 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал причины успеха армейцев.
Также Лайф опубликовал видео из чемпионской раздевалки.
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