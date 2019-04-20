Французский политик назвал лицемерными и глупыми санкции против РФ из-за Крыма

Французский политический деятель Жюльен Рошеди назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.

По его мнению, введение ограничительных мер в отношении этого региона — "глупо".

— Когда я говорю "лицемерные", я имею в виду, что все — и президент Макрон в том числе, который высказывался по этой теме, — считают Крым русским. Подавляющее большинство населения — это русские, русскоязычные люди, и они хотят быть русскими, — рассказал Рошеди RT в ходе Ялтинского международного экономического форума.

Он также отметил, что в Крыму "российское присутствие законно" и это все прекрасно знают.

Также ранее французская делегация назвала Крым своеобразным "Лазурным Берегом" России.

Как писал Лайф, 15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, а затем ограничительные меры были введены Канадой и США.

При этом глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что санкции почти не влияют на развитие экономики региона. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США и Евросоюз делают всё, чтобы мир не узнал о позитивном положении дел в Крыму.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказались в пользу воссоединения с РФ.