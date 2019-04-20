Бывшего президента Перу приговорили к трём годам предварительного заключения

Суд Лимы приговорил экс-президента страны Пабло Кучински к 36 месяцам предварительного лишения свободы на время расследования, сообщает портал Diariocorreo.pe.
Как уточняется, бывший глава Перу был замешан в коррупционных схемах, связанных с бразильским концерном Odebrecht, являвшимся одним из наиболее влиятельных игроков латиноамериканского рынка.
По словам адвоката Кучински, защита планирует подать апелляцию в течение трёх следующих дней.
Как писал Лайф, 17 апреля в больнице скончался предшественник Кучински Алан Гарсия, попытавшийся совершить самоубийство при задержании по обвинению в коррупции.
Гарсию обвиняли в преступном сговоре, в отмывании денег и в получении взятки в размере 100 тысяч долларов.
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