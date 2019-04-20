Глава ЦРУ рассказала об операциях против России и КНДР

Также Джина Хаспел пояснила, как относится к "разговорам об угрозах" и почему 2018 год стал самым успешным за последние десять лет для ЦРУ.

Директор ЦРУ Джина Хаспел выступила перед студентами в Обернском университете и рассказала, что агентство использует "деньги и изобретательность" в операциях против России и КНДР.

Как сообщает The New York Times, в то же время Хаспел назвала "разговоры об угрозах", с которыми сталкиваются США, несколько "раздутыми". По мнению главы ЦРУ, их масштаб часто преувеличивается.

Также Хаспел заметила, что минувший 2018 год для ЦРУ был самым удачным за последние десять лет с точки зрения привлечения новых кадров. При этом её собственное выдвижение на высшую должность "сигнализирует молодым женщинам, поступающим на службу в ЦРУ или другие спецслужбы, о том, что у них есть хорошие перспективы".

Кроме того, Хаспел упомянула об особом "трепете от присяги", когда она вступала на должность офицера ЦРУ. На что ей поступил из аудитории вопрос: "А вы помните ощущения, испытанные в тайных тюрьмах ЦРУ, в которых вы пытали людей, а потом уничтожили улики?".

Ранее Лайф писал, что бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден опубликовал данные, что на территории одной из тайных тюрем личное участие в пытках принимала глава ЦРУ Джина Хаспел, утверждённая на должность 27 апреля прошлого года. Сообщалось, что она участвовала в программе пыток, которая включала избиение беременной женщины и изнасилование заключённого, отказывавшегося от обеда.