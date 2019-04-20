Число сторонников Трампа установило антирекорд после публикации доклада Мюллера

По итогам проведённого опроса 40 процентов респондентов выразили мнение, что в отношении американского лидера следует запустить процедуру импичмента.

После публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа снизился на три пункта, достигнув минимальных показателей в 2019 году.

Как уточняется, проследить изменения в обществе удалось благодаря опросу, проведённому Reuters и исследовательской службой Ipsos 18 апреля.

По данным опроса, в котором приняли участие 1005 человек, главу Белого дома поддерживает 37 процентов взрослого населения Штатов. В то же время 15 апреля этот показатель составлял 40 процентов, а ещё раньше — 43.

По мнению исследователей, в целом удаётся проследить тенденцию снижения поддержки Трампа на фоне постепенного обнародования материалов из доклада спецпрокурора.

Отмечается, что 40 процентов респондентов выразили мнение, что в отношении американского лидера следует запустить процедуру импичмента. Противоположной точки зрения придерживаются 42 процента опрошенных.

При этом половина всех участников верят, что Трамп или его приближённые сотрудничали с Россией в ходе предвыборной кампании в 2016 году.

Ещё 58 процентов заявили, что президент США пытался прервать расследование по делу о "российском вмешательстве".

Напомним, 18 апреля Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. В итоге он подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не состоял в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году. При этом глава Минюста США Уильям Барр считает, что Москва всё же якобы вмешивалась в предвыборный процесс.