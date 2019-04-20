Пушков назвал дебаты Порошенко и Зеленского "фарсом" и "демагогией"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал дебаты, которые прошли 19 апреля в Киеве между действующим лидером Украины Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

По мнению сенатора, это мероприятие не повлияет на ход предвыборной кампании. Однако, как отметил Пушков, во время дискуссии Порошенко был "напористее, но не убедителен", а его нынешние обещания, словно "лебединая песнь", звучали "фальшиво, как всё президентство".

— Впечатление от дебатов на киевском стадионе: между тотальной демагогией и откровенным фарсом, — написал Пушков в своём аккаунте в "Твиттере".

Также он упрекнул Порошенко за обвинения Зеленского в уклонении от армии и напомнил лидеру Незалежной о службе его сына.

— Уязвимая позиция для Порошенко: разве он своего сына на передовую отправил? Или пристроил его в Раду в возрасте 29 лет? — заключил сенатор.

Напомним, дебаты между Порошенко и Зеленским прошли 19 апреля в НСК "Олимпийский". Во время них действующий президент Украины обвинил шоумена в том, что он уклонялся от армии во время мобилизации в 2014–2015 годах. Ранее о высланных Зеленскому и проигнорированных им повестках сообщило Минобороны Украины.