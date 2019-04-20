СМИ: Турцию не пугает "наказание" США за приобретение российских С-400

Турция может приобрести истребители у России, если США отлучат её от международной программы по созданию самолётов F-35 из-за покупки у Москвы комплексов С-400. Об этом пишет журнал Defence News.

По словам источника в Министерстве обороны Турции, Анкару не пугают угрозы со стороны Вашингтона.

— Российские истребители будут нашим лучшим выбором, если американские союзники поведут себя не по-союзнически и поставят под вопрос участие Турции в программе Joint Strike Fighter, — приводит издание слова собеседника, пожелавшего не называть своё имя.

Как писал Лайф, в ходе прошедших консультаций представителям США не удалось убедить турецких коллег отказаться от российских С-400.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс предъявил ультиматум властям Турции: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35. Тем не менее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял, что не откажется от сделки с РФ. Позже он отметил, что поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля текущего года.