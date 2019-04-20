Скончалась исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

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Скончалась исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

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Лоррейн Уоррен. Фото: © Facebook/Chris McKinnell

На 93-м году жизни умерла известная американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом порталу TMZ сообщил её внук Крис Маккиннел.

Бабушка была счастлива и смеялась до самого конца, — заявил он.

Уоррен и её муж Эд (скончался в 2006 году. — Прим. Лайфа) прославились своими расследованиями происшествий, где якобы были замешаны потусторонние силы. Эти истории вдохновили режиссёра Джеймса Вана на создание серии фильмов ужасов "Заклятие". В картинах роль Лоррейн исполняет актриса Вера Фармига.

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