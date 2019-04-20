В США поймали рыбу-меч рекордным весом в 340 кг — видео

В американском штате Флорида капитан рыбацкой лодки поймал рыбу-меч весом в 757 фунтов (около 343 килограммов).

Как сообщает агентство UPI, Ник Станчик рыбачил на своей лодке у побережья Исламорады у архипелага Флорида-Кис.

Около восьми часов он сражался с добычей, а чтобы вытащить 340-килограммовую тушу, мужчине потребовалась помощь шести человек. Видео необычного улова Станчик опубликовал на Youtube.

По данным Флоридской комиссии по охране рыб и диких животных, предыдущий рекорд по поимке рыбы-меч составлял около 270 килограммов.

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