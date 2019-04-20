Эксперты рассказали о психологической победе Зеленского на дебатах с Порошенко

По их мнению, Зеленскому с самого начала дискуссии удалось установить связь с аудиторией, что объясняется его актёрским прошлым.

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский психологически победил Петра Порошенко на прошедших дебатах в Киеве. Единственной ситуацией, когда шоумен проявил неуверенность, был момент упоминания Игоря Коломойского. Об этом РИА "Новости" заявили эксперты.

— Зеленский более гибкий, демонстративный, поэтому здесь он, конечно, и визуально, и когнитивно, и вербально выиграл. Я бы отдал 80% Зеленскому, 20% Порошенко, — отметил ректор Института психологии управления Екатеринбурга Дмитрий Рассохин.

Эксперт пояснил, что шоумену с самого начала дискуссии удалось установить связь с аудиторией, что объясняется его актёрским прошлым.

Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, в свою очередь, также считает, что Зеленский выглядел увереннее Порошенко в плане постановки голоса и интонации, речи и жестов.

— Единственный неудобный момент для Зеленского был тогда, когда затронули тему связи с Коломойским. У него жесты абсолютно пропали, он так же, как и Порошенко, схватился за тумбочку и перестал жестикулировать. В этом плане это самая стрессовая тема для него, — заключил эксперт.

Анищенко также отметил, что Порошенко нервничал намного больше шоумена, а жесты действующего лидера Незалежной были "дёргаными", не совпадали с темпом речи, и он срывался на крик. Эксперт добавил, что президент Украины особенно паниковал, когда ему сообщали о заканчивающемся времени.

Эксперт-лингвист, кандидат психологических наук Вадим Челпанов выразил мнение, что Порошенко смотрел на Зеленского свысока.

— Был контакт глаза в глаза. Выражая разные эмоции, по мимике было видно, что у Порошенко неприязнь к Зеленскому выражена больше, — объяснил он.

Примечательно, что, когда Зеленский перешёл с украинского языка на русский, Порошенко отреагировал на это спокойно и не стал делать замечаний, добавил Челпанов.

Напомним, дебаты между действующим лидером страны Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским прошли 19 апреля в НСК "Олимпийский". На стадионе присутствовало 22 тысячи человек.