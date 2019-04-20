Посольство в США оценило доклад Мюллера о "вмешательстве РФ"

Посольство России в США ответило на публикацию отчёта спецпрокурора Роберта Мюллера выпуском своего 120-страничного доклада. Соответствующий документ был опубликован на сайте диппредставительства.

В документе подробно рассматриваются все ложные обвинения, выдвинутые против России, в том числе в якобы вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

При этом в посольстве подчеркнули, что на протяжении расследования Мюллера Москва постоянно указывала на "сфабрикованный характер этих инсинуаций" и предпринимала множество попыток для нормализации российско-американских отношений.

Дипломаты выразили надежду, что "конец саги Мюллера" поможет развеять и другие ложные обвинения, что в конечном итоге приведёт к нормализации политического диалога между странами.

— Мы понимаем, что [представители] определённых политических кругов Вашингтона слишком много инвестировали в распространение теорий заговора о России и Дональде Трампе и теперь не готовы признать их беспочвенными, — отметили в заявлении.

Представители посольства также призвали своих зарубежных партнёров объединить усилия для устранения ущерба, нанесённого двусторонним отношениям ради жителей стран и глобальной безопасности.

Напомним, 18 апреля Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. В итоге он подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году. При этом глава Минюста считает, что Москва всё же якобы "вмешивалась" в предвыборный процесс.