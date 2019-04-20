Житель Индии отрубил себе палец из-за того, что проголосовал не за ту партию

В Индии мужчина отрубил указательный палец после того, как понял, что проголосовал за не ту политическую партию. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошёл 18 апреля в городе Буландшахр, расположенном на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш.

Как уточняется, 25-летний Паван Кумар хотел проголосовать на Всеобщих выборах за региональную партию, но перепутал символы в бюллетене и отдал свой голос за правящую Индийскую народную партию.

После осознания своей ошибки мужчина железным тесаком отрубил себе палец, которым голосовал.

— Я хотел проголосовать за слона, но отдал голос за цветок (имеются в виду партийные символы. — Прим. Лайфа), — сказал Кумар.

В Индии из-за низкого уровня грамотности на выборах используются графические символы. Так, слон — логотип Партии большинства народа, которая представляет интересы далитов и прочих низкокастовых групп . Цветок — символ правящей Индийской народной партии, а её руководство придерживается идеологии национал-консерватизма.

Кроме того, как добавляет издание, указательные пальцы избирателей в Индии специально помечают чернилами после голосования.

Напомним, в Индии проходят Всеобщие выборы, разделённые на семь этапов. Первый тур голосования, в результате которого будет решено, кто займёт места в Народной палате на следующие 5 лет, состоялся 11 апреля. В выборах примут участие около 900 миллионов жителей. Результаты будут объявлены не ранее 23 мая.