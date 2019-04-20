В Москву прибыла военная техника, которая будет участвовать в Параде Победы

Военная техника, принимающая участие в Параде Победы, прибыла в столицу, сообщает РИА "Новости".

В заявлении Минобороны отмечается, что 19 апреля техника начала выдвигаться из посёлка Алабино и сейчас передислоцирована в Москву на улицу Нижние Мнёвники.

Всего к участию в Параде Победы готовится более 100 объектов. В их числе комплексы "Ярс", "Искандер-М", "Корнет-Д1", С-400, боевые платформы "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун" и другие.

Известно, что первая репетиция Парада Победы в столице намечена на 29 апреля, а генеральная репетиция пройдёт 7 мая.