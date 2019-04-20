Парубий заявил, что не видит причин для роспуска Рады

Он подчеркнул, что даже при желании у нового лидера Незалежной не будет возможности издать указ о роспуске, так как по закону это невозможно сделать за полгода до очередных выборов в Раду.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий выразил уверенность, что новый президент страны не успеет распустить парламент, даже если у него будут серьёзные причины для этого.

В эфире Общественного телевидения Парубий отметил, что необходимости в досрочном роспуске законодательного органа нет, поскольку действующая коалиция дееспособна и справляется со своими обязанностями.

Тем не менее Парубий подчеркнул, что даже при желании у нового лидера Незалежной не будет возможности издать указ о роспуске, так как по закону это невозможно сделать за полгода до очередных выборов в Раду.

Поскольку в этом году мероприятие назначено на конец октября, президент Украины не успеет вступить в должность к моменту, когда можно будет издать соответствующий указ, так как инаугурация проводится в установленные законом сроки.

— После 28 мая, даже если будут основания, нет права у президента на указ про роспуск парламента, — подытожил он.

Комментарий Парубия прозвучал в ответ на неоднозначное заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о вероятности роспуска Верховной рады, озвученное в ходе дебатов с действующим президентом Петром Порошенко.

Напомним, дебаты с участием Зеленского и Порошенко прошли 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский". В ходе них лидер Незалежной рассказал, что ему не стыдно за пять лет на президентском посту. Однако Зеленский заявил, что Порошенко украл эти годы у украинцев.