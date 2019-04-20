Четыре человека стали жертвами ДТП с участием автобуса в Воронеже

В Воронеже столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль Kia, в результате чего четыре человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.

Авария случилась около 5 часов утра. В автомобиле Kia погиб мужчина-водитель и две его пассажирки, в ПАЗ — водитель.

Обстоятельства ДТП выясняются.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Фото с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).