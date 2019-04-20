Четыре человека стали жертвами ДТП с участием автобуса в Воронеже

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Четыре человека стали жертвами ДТП с участием автобуса в Воронеже

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Фото: © L!FE

В Воронеже столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль Kia, в результате чего четыре человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.

<p>Фото: © L!FE</p>

Авария случилась около 5 часов утра. В автомобиле Kia погиб мужчина-водитель и две его пассажирки, в ПАЗ — водитель.

<p>Фото: © L!FE</p>

Обстоятельства ДТП выясняются.

<p>Фото: © L!FE</p>

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Фото с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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