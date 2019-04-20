Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Тела троих человек обнаружены на месте пожара в частном доме в городе Прокопьевске в Кемеровской области. Погибшими оказались двое мужчин и женщина.

— На ликвидацию пожара прибыло 4 подразделения пожарной охраны, 17 человек. На момент прибытия подразделений открытым пламенем были охвачены веранда и дом, — сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Расследованием причин возгорания и обстоятельств гибели людей занялся Следственный комитет. На месте пожара работают криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

— Двое из погибших — сожители, третий — гость. Все трое злоупотребляли алкоголем, — уточнили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.