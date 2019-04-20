Российские корабли примут участие в параде в честь 70-летия ВМФ Китая

От российской стороны в мероприятии как минимум будет участвовать фрегат с управляемым ракетным оружием "Адмирал Горшков".

Около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе и из России, примут участие в военно-морском параде в Китае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя командующего ВМС Китая Цю Яньпэна.

Отмечается, что мероприятие пройдёт 22–25 апреля в порту Циндао, расположенном на востоке провинции Шаньдун на берегу Жёлтого моря. Парад будет приурочен к 70-летию китайских Военно-морских сил.

Кроме того, представители более 60 стран направили свои делегации для участия в торжественных событиях. Самым зрелищным из планируемых событий станет военно-морской парад с участием иностранных самолётов и кораблей, включая десантные и сторожевые суда, а также миноносцы. От России в Циндао прибудет как минимум фрегат "Адмирал Горшков".

— Кроме китайской стороны, в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии, — заявил Цю Яньпэн.

Также он добавил, что с китайской стороны в параде примут участие авианосец "Ляонин", боевые самолёты, атомная подводная лодка, а также военные корабли, которые будут представлены впервые.

Ранее Лайф писал, что первый в Китае авианосец собственного производства вышел во второе тестовое плавание.