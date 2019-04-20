Синоптики пообещали небольшой дождь в Москве 20 апреля

По данным метеорологов, дневная температура воздуха в столичном регионе составит +14 градусов.

В столице ожидается переменная облачность, местами, вероятно, пройдёт дождь, температурный фон тем временем установится на уровне климатической нормы. Такой прогноз на 20 апреля даёт центр погоды "Фобос".

— На погоду столичного региона станет оказывать влияние небольшой циклон с севера, из-за чего небо нахмурится, кое-где брызнув незначительным дождём, — поясняют синоптики.

Днём в Москве воздух прогреется до +12...+14 °С, в Подмосковье столбик ртутного термометра будет колебаться от +10 до +15 °С. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду.

Что касается атмосферного давления, то оно будет стабильным и составит 755 мм рт.ст.