Синоптики пообещали небольшой дождь в Москве 20 апреля

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Синоптики пообещали небольшой дождь в Москве 20 апреля

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По данным метеорологов, дневная температура воздуха в столичном регионе составит +14 градусов.

В столице ожидается переменная облачность, местами, вероятно, пройдёт дождь, температурный фон тем временем установится на уровне климатической нормы. Такой прогноз на 20 апреля даёт центр погоды "Фобос".

На погоду столичного региона станет оказывать влияние небольшой циклон с севера, из-за чего небо нахмурится, кое-где брызнув незначительным дождём, — поясняют синоптики.

Днём в Москве воздух прогреется до +12...+14 °С, в Подмосковье столбик ртутного термометра будет колебаться от +10 до +15 °С. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду.

Что касается атмосферного давления, то оно будет стабильным и составит 755 мм рт.ст.

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