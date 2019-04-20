В Стамбуле задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу ОАЭ

Следствие полагает, что один из них может быть причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.

В Стамбуле задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, оба задержанных уже признались в шпионаже. При этом следствие полагает, что один из них может быть также причастен к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в октябре 2018 года. Данная версия сейчас проверяется.

Напомним, обозревателя The Washington Post саудовского происхождения жестоко убили после того, как он зашёл в здание консульства в Стамбуле. Останки Хашогджи позже нашли в колодце на территории резиденции генконсула.