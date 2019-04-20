В полицейском управлении на Филиппинах прогремел взрыв

По предварительным данным, взрывное устройство сработало в помещении склада взрывотехнического подразделения полиции.

На юге Филиппин в полицейском управлении города Давао прогремел взрыв. По счастливой случайности в этот момент рядом с эпицентром взрыва в здании никого не оказалось. Жертв инцидента нет, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.

Отмечается, что сработало именно взрывное устройство. После взрыва начался пожар.

По факту происшествия началось расследование.

Напомним, в конце января на Филиппинах произошла целая серия взрывов. Первый прогремел в кафедральном соборе Богоматери с горы Кармель во время утренней службы. Как только на место прибыли силы правопорядка, произошёл второй взрыв. Жертвами теракта стали по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения. Ответственность за этот теракт взяли на себя боевики ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.