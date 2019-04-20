Учёные нашли простой способ отсрочить старение мозга

Даже незначительная регулярная физическая активность, менее чем 2,5 часа в неделю, способна сократить риск развития слабоумия. К такому выводу пришли учёные Бостонского университета, понаблюдав более чем за двумя тысячами добровольцев с 2016 года по февраль 2019 года. Результаты опубликованы в научном журнале JAMA.

В исследовании принимали участие 1099 мужчин и 1276 женщин с разным уровнем физической активности. Оказалось, что уровень подвижности прямо пропорционально связан со скоростью развития слабоумия. По подсчётам учёных, старение мозга отдаляется на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю при общей физической активности 150–300 минут в неделю. А у добровольцев, которые проходили 7,5 тысячи шагов и более в неделю, мозг старел медленнее на 1,4–2,2 года за каждый час физической активности в неделю.

Как поясняется в исследовании, чтобы избежать деменции, необязательно усиленно заниматься спортом, достаточно "простых прогулок".

Ранее Лайф писал, что нейробиологи из Бостонского университета нашли способ восстановить память у пожилых людей.