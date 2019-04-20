Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье в связи с пожарами

По последним данным, в регионе пострадали 23 человека, пожар распространился на 14 населённых пунктов.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сегодня вылетел в Забайкальский край в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Александр Александрович прервал командировку в Бурятии и вылетел в Читу из-за серьёзной ситуации с природными пожарами в регионе, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, в Забайкалье по причине природных пожаров пострадали по меньшей мере 14 населённых пунктов. Предположительно, жилья лишились 263 человека, в том числе 28 детей. По последним данным, в результате пожаров пострадали 23 человека.