Путин поздравил жителей Ингушетии с 25-летием Магаса

Глава государства отметил, что за четверть века город стал одним из культурных, научных и образовательных центров региона.

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 25-летним юбилеем столицы — Магаса, отметив, что сегодня перед городом стоят большие задачи. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

— От души поздравляю вас с замечательным событием — 25-летним юбилеем Магаса — столицы Республики Ингушетия. Всего за четверть века Магас вырос в красивый, современный город, один из культурных, научных и образовательных центров региона. Сегодня перед столицей Ингушетии стоят большие, востребованные задачи, — говорится в сообщении.

В числе основных Путин отметил привлечение серьёзных инвестиций в Магас, поддержку предпринимательской деятельности, совершенствование социальной инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Также президент обратил внимание на то, что жители города любят и умеют трудиться, с глубоким уважением относятся к своей истории, традициям и обычаям предков, а также стремятся внести личный вклад в процветание родины.