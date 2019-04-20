Букмекеры оценили шансы Зеленского и Порошенко на победу

До выборов президента Украины остаётся один день, и букмекеры уже делятся своими оценками — у кого из кандидатов больше шансов одержать победу во втором туре.

Как рассказал РИА "Новости" директор Rambler&Co по продуктам категории "Ставки" Алексей Ткачук, больше всего ставок приняли украинские букмекеры. По их оценкам, шансы Владимира Зеленского значительно выше, чем Петра Порошенко: 80% против 20%.

Таким образом, поставив на Порошенко тысячу рублей, игрок может получить пять тысяч, при такой же ставке на Зеленского выплата составит 1170 рублей.

— Примечательно, что европейские и российские букмекерские компании, которые также принимают ставки на исход второго тура выборов на Украине, ещё больше верят в Зеленского, чем украинские конторы, отдавая ему победу с вероятностью соответственно 85% и 90%, — добавил Ткачук.

По прогнозу букмекеров, Порошенко будет бороться за 35% голосов, его шансы преодолеть эту планку составляют 50 на 50. Зеленский, по их оценкам, поборется примерно за 65% голосов. Что касается явки, букмекеры ожидают, что на участки придут около 63% избирателей.

Напомним, что завтра Украину ждёт главное событие года — второй тур выборов президента страны. На высший пост в стране претендуют шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко. Накануне они провели дебаты на стадионе "Олимпийский".