В Кабуле у здания министерства прогремел взрыв

Около здания Министерства коммуникационных и информационных технологий Афганистана в Кабуле прогремел взрыв. Как сообщает местный портал Tolo News, на месте происшествия после взрыва была слышна стрельба.
Есть ли жертвы или пострадавшие — на данный момент неизвестно.
Blast Reported in Capital #Kabul https://t.co/zjPajUwRrF pic.twitter.com/U4vyhC9NBu— Ariana News (@ArianaNews_) 20 апреля 2019 г.
Полиция и военные оцепили место происшествия.
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