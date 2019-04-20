В Кабуле у здания министерства прогремел взрыв

По сообщениям местных жителей, взрыв произошёл около здания одного из министерств, слышна стрельба.

Около здания Министерства коммуникационных и информационных технологий Афганистана в Кабуле прогремел взрыв. Как сообщает местный портал Tolo News, на месте происшествия после взрыва была слышна стрельба.

Есть ли жертвы или пострадавшие — на данный момент неизвестно.

Полиция и военные оцепили место происшествия.