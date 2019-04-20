Отец Децла заявил, что перед смертью рэпер пытался уйти от жены

Продюсер утверждает, что единственное, что связывало Кирилла с Юлией, — это общий ребёнок.

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) продолжает озвучивать новые обвинения в адрес вдовы погибшего сына Юлии. По словам Александра Толмацкого, рэпер не был женат и официально регистрировать отношения с матерью своего сына не собирался.

Продюсер утверждает, что Децл страдал от истерик Юлии, но его рядом с ней удерживал общий ребёнок. По словам Александра, модель могла в любой момент выгнать возлюбленного с сыном на улицу.

— Кирилл его воспитывал, Тони был всё время с ним. Кирилл готовил, убирал, отвозил его в школу. И при этом не был записан отцом... Как я понял, он пытался от неё уйти, но боялся почему-то, — цитирует Толмацкого-старшего "Стархит".

Ранее продюсер заявлял, что Юлия настраивает сына против родственников.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Это произошло после выступления в Ижевске. Его посмертно наградили званием легенды хип-хопа, награду за артиста получил отец.