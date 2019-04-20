Власти Забайкалья рассказали подробности борьбы с природными пожарами

По последним данным, в результате горения лесов пострадало 27 человек, более 300 местных жителей пришлось эвакуировать.

Борьбу с природными пожарами, охватившими Забайкальский край, значительно осложнили бесснежная зима и значительные объёмы высохшей прошлогодней травы, которая обильно выросла в Забайкалье во время прошлогодних ливней. Также в регионе наблюдается шквалистый ветер с порывами до 30 м/с, который распространяет огонь на большие площади. В данный момент это является основными сложностями при тушении огня, заявил заместитель председателя Комитета по аграрной политике и природопользованию краевого парламента Анатолий Вершинин.

— Ситуацию, на мой взгляд, осложнила бесснежная зима. Помимо этого, в прошлом году из-за ливней выросло необычайно много травы. И это после многолетней засухи. Сена заготовили больше, но всю траву не выкосили, и её осталось очень много, что плохо в пожарном отношении. Пока, по моему мнению, мы не научились противостоять такой природной стихии, — приводит слова регионального депутата агентство ТАСС.

По данным регионального управления МЧС, в общей сложности экстренные службы и власти края эвакуировали 342 человека, среди них 53 ребёнка. Из этого числа 21 ребёнка и 34 взрослых разместили в пункте временного содержания. Остальные смогли разместиться у родственников и друзей.

В МЧС уточнили, что пожары в 14 населённых пунктах, охваченных ранее огнём, уже удалось ликвидировать.

Одновременно с борьбой с пожарами региональные власти проводят оценку ущерба для оказании помощи пострадавшим.

— Властями региона совместно с федеральными организациями начата работа по оценке ущерба, организации выплат компенсаций. Минтерразвития Забайкальского края готовит предложения по оперативному решению проблемы жилья для людей, оставшихся без крова. Минздрав занимается госпитализацией пострадавших в краевые учреждения здравоохранения. Минобразования решает вопросы по налаживанию учебного процесса, — сообщила пресс-служба губернатора региона.

Помочь погорельцам и пострадавшим смогут также и все желающие. В Забайкалье проходит сбор помощи, организованный Минсоцзащиты совместно с Фондом поддержки детей.

— Минсоцзащиты совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявил сбор финансовых средств для оказания материальной помощи семьям с детьми, пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае. Также в Чите открыты дополнительные пункты приёма помощи, — отметили в ведомстве.

Как сообщал Лайф, с 19 апреля в Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. От природных пожаров пострадали по меньшей мере 14 населённых пунктов. Общее количество людей, лишившихся жилья, приравнивается к 263. Кроме того, 27 человек были госпитализированы.

Врио губернатора региона Александр Осипов заявил, что вероятной причиной пожаров в регионе стали горевшие мусор и порубочные материалы, принадлежавшие местным жителям.