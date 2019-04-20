Аваков заявил, что украинская реальность круче "Игры престолов"

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Аваков заявил, что украинская реальность круче "Игры престолов"

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Фото: © РИА "Новости"/Александр Максименко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своём твиттере сравнил популярный сериал "Игра престолов" с украинской реальностью и отметил, что вторая — круче.

Реально — третью ночь не могу смотреть новый сезон фантастической "Игры престолов". Не цепляет — украинская реальность круче! — написал Аваков.

Напомним, что завтра Украину ждёт главное событие года — второй тур выборов президента страны. На высший пост претендуют шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко. Накануне они провели дебаты на стадионе "Олимпийский".

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