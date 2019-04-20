Аваков заявил, что украинская реальность круче "Игры престолов"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своём твиттере сравнил популярный сериал "Игра престолов" с украинской реальностью и отметил, что вторая — круче.
Реально -третью ночь не могу смотреть новый сезон фантастической "Игры престолов". Не цепляет🙂 - Украинская🇺🇦 реальность круче!🙃— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 апреля 2019 г.
— Реально — третью ночь не могу смотреть новый сезон фантастической "Игры престолов". Не цепляет — украинская реальность круче! — написал Аваков.
Напомним, что завтра Украину ждёт главное событие года — второй тур выборов президента страны. На высший пост претендуют шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко. Накануне они провели дебаты на стадионе "Олимпийский".
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