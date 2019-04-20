В Германии выступили за создание нового договора на смену ДРСМД

При этом для составления нового документа необходимо привлечение всех сторон, таких как Россия, США и Китай.

Генеральный инспектор Вооружённых сил ФРГ генерал Эберхард Цорн в интервью RND заявил, что на смену Договору о РСМД должен прийти новый документ, который будет отвечать за контроль над вооружением.

— Я обеспокоен тем, что будет с ракетами средней дальности, если этот договор будет утрачен полностью. Полагаю, нужно установить новый режим контроля над вооружениями, — заявил Цорн.

При этом для составления нового документа необходимо привлечение всех сторон, таких как Россия, США и Китай. Цорн также отметил, что в вопросе вины за всеобщую эскалацию можно рассматривать сразу ряд стран. В числе событий он назвал присоединение Крыма к России, обстановку в Донбассе и "дело Скрипалей".

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Тем временем российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США. Несмотря на это, в начале декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора в течение двух месяцев.