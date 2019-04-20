СМИ вычислили пол будущего ребёнка Меган Маркл по подарку королевы

Королева Великобритании Елизавета II преподнесёт будущему ребёнку принца Гарри и Меган Маркл брошь "Ботсвана Флауэр" из жёлтого золота, украшенную 11 бриллиантами. Об этом The Sun сообщил эксперт по алмазам и геммолог Грант Мобли.

Журналисты тут же пришли к выводу, что у королевской четы родится девочка, поскольку Елизавета II никогда не дарила драгоценности мужчинам своей семьи.

Ранее букмекеры сообщили, что чаще всего поданные Соединённого Королевства ставят на то, что у принца Гарри и Меган Маркл родится девочка. Венценосная особа также призналась, что мечтает о дочке, которую "могла бы наряжать".