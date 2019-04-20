Назван худший герой из "Мстителей"

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Назван худший герой из "Мстителей"

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На нижние строчки рейтинга героев попали те персонажи, которые блёкнут на фоне всеобщих любимцев.

Худшим персонажем из фильмов о "Мстителях" вселенной Marvel назвали Воителя в исполнении актёра Дона Чидла. Рейтинг составила газета The Independent в преддверии выхода заключительного фильма "Мстители. Финал".

Представьте себе Железного человека, только без предыстории и юмора, — написали журналисты, поместив Воителя на 27-ю строку.

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Помимо этого, лидером антирейтинга стала Мантис, которая на фоне остальных героев фильма оказалась довольно незаметна. Вместе с ней Соколиный Глаз, у которого нет суперспособностей, а из оружия — только лук и стрелы.

Среди аутсайдеров также оказались Доктор Стрэндж, Гамора, Алая Ведьма, Звёздный Лорд, Небула, Вижен и Зимний Солдат.

Самым интересным героем назвали бога грома Тора, который, по мнению журналистов, обладает харизмой и чувством юмора. В тройку лучших также попали генерал армии Ваканды и телохранительница короля Окойе, а также Человек-паук.

Как ранее писал Лайф, авторы "Мстителей" просят не распространять спойлеры "Финала".

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