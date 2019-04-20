Певица Адель разводится с мужем

Чета собирается и дальше воспитывать общего сына с любовью. Раскрывать причины расставания они не намерены.

Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись. О расставании четы после восьми лет совместной жизни объявил официальный представитель артистки Бенни Тарантини.

— Адель и её супруг расстались, но продолжат вместе воспитывать сына с любовью. Как и прежде они просят уважать их право на частную жизнь и воздержатся от дальнейших комментариев, — говорится в заявлении.

Пара начала встречаться в 2011 году, а в 2012-м у них родился сын. Весной 2017 года Адель и Конекки официально поженились.