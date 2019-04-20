В США прокуроры просят для Бутиной полтора года заключения

Американские прокуроры потребовали суд приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам заключения. Об этом следует из материалов суда.

— Гособвинитель рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации, — говорится в тексте.

Сторона обвинения также не считает Бутину шпионом в привычном значении данного слова, она не была офицером разведки. Однако гособвинители настаивают, что она пыталась проникнуть в ряды консерваторов, когда к власти пришёл президент США Дональд Трамп.

Напомним, американские власти обвинили Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов России. Бутина сначала категорически отвергала все предъявленные обвинения, однако позднее признала вину в сговоре. Отец девушки отмечал, что Мария согласилась признать себя виновной из-за давления американского следствия.

Приговор россиянке вынесут 26 апреля. Сама Бутина надеется вернуться в Россию до конца пасхальной недели (с 28 апреля по 4 мая).