Бельгиец пять дней непрерывно жарил картошку и установил новый мировой рекорд

В это время за состоянием владельца передвижной закусочной-"фритри" следили два врача.

Житель Бельгии Люк Дризен установил новый мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля фри ("фрит", или "французская картошка"). Об этом сообщает RTL.

Владелец передвижной закусочной-"фритри" во фламандском городке Малле не отходил от плиты пять дней, шесть часов и пятнадцать минут. При этом за состоянием Дризена следили два врача. Каждые шесть часов ему давали час на передышку.

Ранее Лайф писал, что российский рэпер Александр Степанов, известный как ST, зачитывал свои тексты песен на протяжении целых суток и установил новый рекорд.