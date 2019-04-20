В Екатеринбурге медсестру уволили из-за сбора детских вещей

В медучреждении считают, что она мошенница, которая опозорила репутацию больницы.

Медсестру областной детской клинической больницы (ОДКБ) № 1 в Екатеринбурге уволили после того, как она организовала сбор детских вещей для пациентов отделения патологии новорождённых. Об этом сообщает РИА "Новости".

В конце марта девушка разместила в одном из приложений объявление с просьбой пожертвовать для отделения вещи. Она объяснила это тем, что в больнице выделяется недостаточно средств для тех, от кого отказываются родители, или же тех, кто на время пребывания остаётся без них. При этом для их обозначения она использовала слово "отказники", которое можно услышать среди врачей.

Однако руководство больницы отреагировало на это не так, как хотела того медсестра. На следующий день её вызвали на встречу к главной медсестре и юристу больницы и предложили уволиться по собственному желанию. Либо её будет ждать судебный иск.

В медучреждении свою бывшую сотрудницу называют мошенницей, которая опозорила репутацию больницы.