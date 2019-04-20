Собянин рассказал, что к 2024 году в Москве завершится обновление трамваев

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Собянин рассказал, что к 2024 году в Москве завершится обновление трамваев

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По словам градоначальника, столица ежегодно закупает по 100 самых современных "Витязей".

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт параду трамваев в честь 120-й годовщины запуска в столице первого электрического трамвая. Градоначальник заявил, что данный вид транспорта сейчас переживает "вторую молодость".

— В апреле 1899 года первые московские электрические трамваи начали регулярно ходить от Бутырской заставы до Петровского парка. Спустя 120 лет московский трамвай переживает "вторую молодость", — цитирует Собянина пресс-служба столичной мэрии.

Он рассказал, что сейчас в столице ведётся огромная работа по модернизации трамвайного движения, в частности обособление путей от остальной проезжей части. Ежегодно закупается по 100 самых современных трамваев "Витязь-Москва". По оценкам мэра, при таких темпах к 2024 году на улицах города не останется моделей старого образца.

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