ГИБДД усложнит теоретический экзамен на права

При этом каждой задаче будет присвоено определённое число баллов в зависимости от степени значимости.

ГИБДД планирует увеличить количество вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав и изменить порядок оценки теста. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

— В лучшем случае количество задач увеличим в конце года, а изменение порядка — только после изменения правил проведения экзаменов, утверждённых постановлением правительства и административным регламентом, то есть в 2020 году, — цитирует его ТАСС.

По словам Гилякова, каждому вопросу будет присвоено определённое количество баллов в зависимости от степени значимости. Предполагается, что количество задач в билете будет увеличено до 50. При ответе на все из них претендент получит 75 баллов. Как отметил сотрудник ГИБДД, экзамен будет считаться сданным при получении не менее 65 баллов.

Ранее сообщалось, что для будущих водителей хотят отменить право на ошибку при сдаче теоретической части экзамена.