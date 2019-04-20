В Крыму воссоздали античное вино, которым мог причащаться князь Владимир

Сорт винограда, послуживший основой для напитка, произрастал на территории древнего Херсонеса в 988 году.

В Крыму воссоздали вино из винограда сорта "Херсонесский", которым мог причащаться князь Владимир. Об этом сообщил крымский винодел Валерий Захарьин на V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

— Воссоздано античное вино. Его производят из винограда сорта "Херсонесский", который является старейшим из выявленных автохтонных сортов Крыма. Именно этот сорт винограда использовали для производства красного вина в античные времена, — цитирует его РИА "Новости".

Кусты этого винограда обнаружили в окрестностях Корсуни (Херсонеса), и в прошлом году был получен первый урожай и произведено вино. По словам Захарьина, есть основания полагать, что именно из этого сорта было произведено вино, которым причащался равноапостольный князь Владимир, принимая крещение на территории древнего Херсонеса в 988 году.

Ранее на полях Ялтинского международного экономического форума французский политический деятель Жюльен Рошеди назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.