Футбольная "Рома" дала возможность фанату повторить гол, над которым он смеялся

Для этого болельщика привезли на стадион команды и дали три попытки, чтобы нанести такой же удар.

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!



But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope! 🙈

#ForTheFans

pic.twitter.com/nCEEqpI6nO — AS Roma English (@ASRomaEN) 11 апреля 2019 г.

Итальянский футбольный клуб "Рома" дал возможность фанату Марко Николаи повторить гол полузащитника команды Дженгиза Ундера. Дело в том, что Марко в комментариях под видео удара заявил, что даже он смог бы забить с такой позиции.

Речь идёт о мяче, который турецкий полузащитник отправил в ворота "Пармы" в выездном матче римлян.

Для этого Николаи привезли на домашнюю арену "волков" — "Стадио Олимпико", выдали игровую форму и дали три попытки, чтобы воплотить в жизнь сказанное. Видео опубликовала англоязычная версия официального твиттера команды.

Однако попытки фаната не увенчались успехом. В первый раз у него поехала нога и он не смог нанести удар. Во второй пробить получилось, однако подвело отсутствие техники, в итоге мяч пролетел мимо ворот. Третья попытка была наиболее успешной, однако и здесь мяч прошёл в считаных сантиметрах от каркаса ворот.

Добавим, что гол Ундера стал победным для "Ромы" в матче с "Пармой".