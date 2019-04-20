Футбольная "Рома" дала возможность фанату повторить гол, над которым он смеялся

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Футбольная "Рома" дала возможность фанату повторить гол, над которым он смеялся

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Для этого болельщика привезли на стадион команды и дали три попытки, чтобы нанести такой же удар.

Итальянский футбольный клуб "Рома" дал возможность фанату Марко Николаи повторить гол полузащитника команды Дженгиза Ундера. Дело в том, что Марко в комментариях под видео удара заявил, что даже он смог бы забить с такой позиции.

Речь идёт о мяче, который турецкий полузащитник отправил в ворота "Пармы" в выездном матче римлян.

Для этого Николаи привезли на домашнюю арену "волков" — "Стадио Олимпико", выдали игровую форму и дали три попытки, чтобы воплотить в жизнь сказанное. Видео опубликовала англоязычная версия официального твиттера команды.

Однако попытки фаната не увенчались успехом. В первый раз у него поехала нога и он не смог нанести удар. Во второй пробить получилось, однако подвело отсутствие техники, в итоге мяч пролетел мимо ворот. Третья попытка была наиболее успешной, однако и здесь мяч прошёл в считаных сантиметрах от каркаса ворот.

Добавим, что гол Ундера стал победным для "Ромы" в матче с "Пармой".

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