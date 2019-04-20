Археологи нашли в Севастополе тайный подземный ход времён Крымской войны

По мнению историков, благодаря этому проходу защитники города могли незаметно перемещаться по всему периметру бастиона и внезапно контратаковать французов.

Археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Санкт-Петербурга обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход. Путь высотой около 1,7 метра был полностью прорублен в скальной породе и шёл под бастионом в сторону его внутренней части. Уникальное сооружение относится к периоду Крымской войны середины XIX века, отмечают учёные.

— Почти за полгода исследований нам удалось обнаружить так много уникальных находок и материальных свидетельств, уточняющих письменные источники о Крымской войне, что выделить что-либо особо ценное очень трудно. Тем не менее одной из самых интересных находок, безусловно, является подземный ход, — пояснил "Российской газете" руководитель экспедиции Сергей Соловьёв.

Археологи отмечают, что найденный ход во многом обновляет планы оборонительных сооружений Севастополя. Ведь благодаря этому пути русские войска могли незаметно перемещаться по всему периметру бастиона, перебираться в ров и контратаковать французские части.

Среди уникальных находок — не только предметы старины и образцы вооружения середины XIX века: пули, бомбы, ядра, амуниция, включая образцы пуговиц всех полков, участвовавших в обороне Севастополя. Было найдено также погребение солдата в полной амуниции. Как предполагают учёные, этот факт говорит о том, что похороненный был очень уважаемым человеком. Его личность ещё предстоит установить.

Исследование хода только началось. Для последующего прохождения пути потребуется специальное снаряжение, а также укрепление сводов сооружения, чтобы обезопасить работу археологов.

Напомним, Крымская война началась в 1854 году, когда на полуострове высадились вооружённые силы Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италия). 13 сентября 62-тысячная армия этих стран осадила Севастополь. Европейские державы рассчитывали захватить город за неделю, но бои растянулись на 11 месяцев. Большие потери и стойкость защитников города вынудили захватчиков начать переговоры с Россией о мире. Оборона города стала значимым и героическим образом в военной истории нашей страны.