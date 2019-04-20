Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Белорусский лидер объяснил, что имеет в виду, когда говорит о готовности дать отпор всем, кто будет пытаться присоединить Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия представляет собой оплот белорусского суверенитета. Его слова приводит агентство "БетТА".

Президент отметил, что страна даст отпор тем, кто посмеет включить Белоруссию в состав другого государства, однако эти слова не адресованы российским политикам.

— Я получил всю эту информацию: "Ах, это против России". Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета, — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета Белоруссии нет места компромиссам.