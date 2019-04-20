Две группы полицейских устроили массовую драку в московском баре — видео

Полицейские устроили массовую драку в ночь на 20 апреля в баре "Олимпия" в московском районе Братеево. Как стало известно Лайфу, конфликт произошёл между сотрудниками уголовного розыска и ДПС.

Трое инспекторов, двух из которых сопровождали супруги, пришли в заведение и сели за барную стойку. В это время компания из семи-восьми правоохранителей уже сидела за одним из столов. Предположительно, все были подвыпившими. Между двумя группами, которые явно были знакомы, практически сразу завязался конфликт. Женщины сначала пытались успокоить мужчин, но после оставили тщетные попытки и начали снимать происходящее.

Прекратили полицейские разборки приехавшие по вызову сотрудники МВД. По факту произошедшего в столичном главке полиции начали проверку.