Дочь Алсу вышла в финал "Голоса" с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова исполнила песню Юлии Началовой "Герой не моего романа" на шоу "Голос. Дети" и вышла в финал конкурса.
— Эта музыка жила в наших сердцах. Потрясающее прочтение композиции. Спасибо тебе, — дала комментарий певица Светлана Лобода, которая является наставником девочки.
Микелла стала победительницей зрительского голосования для тех участников, которые выбыли на предыдущем этапе.
Напомним, в шестом сезоне шоу "Голос. Дети" членами жюри выступают Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода. Ведущий — Дмитрий Нагиев, вместе с ним шоу ведёт актриса Аглая Шиловская.
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