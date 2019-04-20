Дочь Алсу вышла в финал "Голоса" с песней Началовой

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Дочь Алсу вышла в финал "Голоса" с песней Началовой

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Участница телепроекта стала победительницей зрительского голосования для участников, которые выбыли на предыдущем этапе.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова исполнила песню Юлии Началовой "Герой не моего романа" на шоу "Голос. Дети" и вышла в финал конкурса.

— Эта музыка жила в наших сердцах. Потрясающее прочтение композиции. Спасибо тебе, — дала комментарий певица Светлана Лобода, которая является наставником девочки.

Микелла стала победительницей зрительского голосования для тех участников, которые выбыли на предыдущем этапе.

Напомним, в шестом сезоне шоу "Голос. Дети" членами жюри выступают Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода. Ведущий — Дмитрий Нагиев, вместе с ним шоу ведёт актриса Аглая Шиловская.

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