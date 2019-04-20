Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг посла РФ в Минске

МИД Белоруссии ранее заявил, что российский дипломат стремится разрушить дружественные отношения двух стран.

Российские власти обязательно разберутся в ситуации с послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем, которого ранее белорусские власти обвинили в попытке разрушить дружественные отношения двух стран. Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко.

— Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга, который его (Бабича. — Прим. Лайфа.) рекомендовал сюда. И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия — "древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за её пределами".

— Здесь даже комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберётся сама, — добавил Лукашенко.

Как сообщал Лайф, официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил посла России Михаила Бабича в попытке разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Такая реакция белорусского дипведомства последовала на замечание Бабича, что президент Лукашенко, вероятно, был введён в заблуждение в вопросе стоимости БелАЭС и снижении цены на её строительство. Ведь Россия никогда не оглашала сумму.