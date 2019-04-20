Врачи рассказали о "катастрофическом" числе россиянок с лишним весом

Эндокринолог назвала ситуацию с лишним весом у женщин в стране эпидемией, при этом среди мужчин ожирение встречается реже.

Каждая третья россиянка страдает от ожирения, а половина женщин имеет лишний вес. Об этом заявила заведующая эндокринологическим отделением московской горбольницы № 52, профессор Татьяна Маркова.

— Катастрофа в России. Каждая третья женщина у нас имеет ожирение, а каждая вторая — избыточный вес. При этом у нас есть гендерное различие. В России ожирение реже встречается среди мужчин. Его диагностируют примерно у 16–17%, — сказала врач в эфире "Говорит Москва".

По словам Марковой, похожая ситуация наблюдается и в отношении сахарного диабета у мужчин и женщин. Эндокринолог предупредила, что представительницы прекрасного пола — это группа риска для ожирения и сахарного диабета. При этом с каждым годом процент женщин с лишним весом становится больше. Маркова подчеркнула, что "эпидемия по ожирению не останавливается".

Ранее Минздрав назвал регионы России, где проживает больше всего пенсионеров с ожирением.